День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года
Сегодня, 3 декабря, в России отмечают День Неизвестного солдата. В этот день в Улан-Удэ возложат цветы на мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях. Школьники услышат «Уроки мужества». Пройдет возложение цветы на мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях. Вечером цвет подсветки в столице Бурятии сменится на красный, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Также всех российских школьников ждёт онлайн-тест на официальном сайте Года памяти и славы.
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года. 3 декабря посвящается всем пропавшим без вести и безымянным воинам, которые пали в боях за Родину на её территории и за ее пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребённого воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нём не нашли.
Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата
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