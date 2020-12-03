 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата

Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года

Сегодня, 3 декабря, в России отмечают День Неизвестного солдата. В этот день в Улан-Удэ возложат цветы на мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях. Школьники услышат «Уроки мужества». Пройдет возложение цветы на мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях. Вечером цвет подсветки в столице Бурятии сменится на красный, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Также всех российских школьников ждёт онлайн-тест на официальном сайте Года памяти и славы.

День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года. 3 декабря посвящается всем пропавшим без вести и безымянным воинам, которые пали в боях за Родину на её территории и за ее пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребённого воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нём не нашли.
подсветка день неизвестного солдата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардейцы поделились кровью
В Улан-Удэ росгвардейцы поделились кровью
Общество, 03.12.2020
Один из доноров рассказал, что рад помочь землякам
Агинчане собрали 200 тысяч рублей на обеды врачам
Агинчане собрали 200 тысяч рублей на обеды врачам
Общество, 03.12.2020
Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям
Коровы в Бурятии не болеют сибирской язвой
Коровы в Бурятии не болеют сибирской язвой
Общество, 03.12.2020
Специалисты обследовали крупный рогатый скот  
Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата
Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата
Общество, 03.12.2020
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года
Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек
Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек
Общество, 03.12.2020
Двум пожилым сёстрам затруднительно стало жить одним
В Улан-Удэ впервые выставят работы Зураба Церетели
В Улан-Удэ впервые выставят работы Зураба Церетели
Общество, 03.12.2020
Выставка откроется в Художественном музее
Улан-удэнец оплатил долг по алиментам ради загранпаспорта
Улан-удэнец оплатил долг по алиментам ради загранпаспорта
Общество, 03.12.2020
Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ на трубах появились оранжевые надписи «Замерзаю!»
В Улан-Удэ на трубах появились оранжевые надписи «Замерзаю!»
Общество, 03.12.2020
Общественники нашли проблемы с ремонтом надземных теплосетей
Коронавирус в Бурятии отступает
Коронавирус в Бурятии отступает
Общество, 03.12.2020
Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться
Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Общество, 03.12.2020
Владимира Тармаева называли министром-реформатором
В Бурятии учительнице не выплатили декретные
В Бурятии учительнице не выплатили декретные
Общество, 03.12.2020
Женщина обратилась в прокуратуру
Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру на волокиту правоохранителей
Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру на волокиту правоохранителей
Общество, 03.12.2020
В прокуратуре состоялся приём граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^