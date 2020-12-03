Двум пожилым сёстрам затруднительно стало жить одним
Сегодня в Бурятии в 99 приёмных семьях проживает 101 пожилой человек. 1 декабря в республике появились ещё две приёмные семьи для трёх пенсионеров.
Татьяна Якушева из села Кабанск создала семью сразу для двух пожилых. Все втроем они давно общались, Татьяна Сергеевна по мере возможностей помогала пожилым сёстрам по дому. С годами женщинам всё тяжелее становилось жить одним, и Татьяна Сергеевна приняла решение создать для них семью.
Новую приёмную семью для пожилого человека в селе Шанай Тункинского района создала семья Мантуровых. Учитель Зун-Муринской средней школы Зоригма Мантурова с мужем и двумя сыновьями приняли в семью давнюю знакомую своих родителей. Инна Данзановна с легким сердцем переехала в другой населённый пункт района, поскольку ей стало трудно жить одной, особенно в длинные сибирские зимы.
- Основной мотивацией принять в семью пожилого человека чаще всего становится желание помочь. Такая ситуация более характерна для небольших сёл, потому что здесь люди давно и хорошо знают друг друга, где сохранились тесные социальные связи между людьми. Об этом свидетельствует и многолетняя практика в нашем регионе, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - По сравнению с домами престарелых и стационарным уходом приёмная семья – наиболее приемлемый формат для пожилого человека.
Принять человека в семью может любой совершеннолетний дееспособный житель Бурятии не старше 60 лет. В приёмную семью можно взять одиноких и одиноко проживающих бабушек и дедушек и инвалидов, не являющиеся близкими родственниками опекуну – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами.
За это опекун получает ежемесячно шесть тысяч рублей.
В семью можно взять не более двух пожилых граждан.
Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек
Общество, Фото:
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