 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек

Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек
Общество,  Фото:pixabay.com
Двум пожилым сёстрам затруднительно стало жить одним

Сегодня в Бурятии в 99 приёмных семьях проживает 101 пожилой человек. 1 декабря в республике появились ещё две приёмные семьи для трёх пенсионеров.

Татьяна Якушева из села Кабанск создала семью сразу для двух пожилых. Все втроем они давно общались, Татьяна Сергеевна по мере возможностей помогала пожилым сёстрам по дому. С годами женщинам всё тяжелее становилось жить одним, и Татьяна Сергеевна приняла решение создать для них семью.

Новую приёмную семью для пожилого человека в селе Шанай Тункинского района создала семья Мантуровых. Учитель Зун-Муринской средней школы Зоригма Мантурова с мужем и двумя сыновьями приняли в семью давнюю знакомую своих родителей. Инна Данзановна с легким сердцем переехала в другой населённый пункт района, поскольку ей стало трудно жить одной, особенно в длинные сибирские зимы.

- Основной мотивацией принять в семью пожилого человека чаще всего становится желание помочь. Такая ситуация более характерна для небольших сёл, потому что здесь люди давно и хорошо знают друг друга, где сохранились тесные социальные связи между людьми. Об этом свидетельствует и многолетняя практика в нашем регионе, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - По сравнению с домами престарелых и стационарным уходом приёмная семья – наиболее приемлемый формат для пожилого человека.

Принять человека в семью может любой совершеннолетний дееспособный житель Бурятии не старше 60 лет. В приёмную семью можно взять одиноких и одиноко проживающих бабушек и дедушек и инвалидов, не являющиеся близкими родственниками опекуну – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами.

За это опекун получает ежемесячно шесть тысяч рублей.

В семью можно взять не более двух пожилых граждан.



семьи пенсионеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардейцы поделились кровью
В Улан-Удэ росгвардейцы поделились кровью
Общество, 03.12.2020
Один из доноров рассказал, что рад помочь землякам
Агинчане собрали 200 тысяч рублей на обеды врачам
Агинчане собрали 200 тысяч рублей на обеды врачам
Общество, 03.12.2020
Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям
Коровы в Бурятии не болеют сибирской язвой
Коровы в Бурятии не болеют сибирской язвой
Общество, 03.12.2020
Специалисты обследовали крупный рогатый скот  
Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата
Улан-Удэ подсветят в красный в честь Дня неизвестного солдата
Общество, 03.12.2020
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года
Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек
Жительница Бурятии «удочерила» двух бабушек
Общество, 03.12.2020
Двум пожилым сёстрам затруднительно стало жить одним
В Улан-Удэ впервые выставят работы Зураба Церетели
В Улан-Удэ впервые выставят работы Зураба Церетели
Общество, 03.12.2020
Выставка откроется в Художественном музее
Улан-удэнец оплатил долг по алиментам ради загранпаспорта
Улан-удэнец оплатил долг по алиментам ради загранпаспорта
Общество, 03.12.2020
Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ на трубах появились оранжевые надписи «Замерзаю!»
В Улан-Удэ на трубах появились оранжевые надписи «Замерзаю!»
Общество, 03.12.2020
Общественники нашли проблемы с ремонтом надземных теплосетей
Коронавирус в Бурятии отступает
Коронавирус в Бурятии отступает
Общество, 03.12.2020
Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться
Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Общество, 03.12.2020
Владимира Тармаева называли министром-реформатором
В Бурятии учительнице не выплатили декретные
В Бурятии учительнице не выплатили декретные
Общество, 03.12.2020
Женщина обратилась в прокуратуру
Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру на волокиту правоохранителей
Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру на волокиту правоохранителей
Общество, 03.12.2020
В прокуратуре состоялся приём граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^