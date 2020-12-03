Жители Бурятии могут принять участие в акции «Ёлка желаний»

За время существования акции было исполнено 7950 желаний
В преддверии Нового года жителей Бурятии приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Ёлка желаний». Мероприятие направлено на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Сбор заявок на участие в акции проходит с 16 ноября по 15 декабря 2020 года, исполнение желаний – с 1 декабря по 28 февраля.
Желания исполнят для следующих категорий граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет;
- граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет;
- дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума;
- дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
В акции могут принять участие граждане Российской Федерации и граждане, имеющие вид на жительство в Российской Федерации.
Какие желания могут быть исполнены? Могут быть исполнены материальные желания: цифровая техника, одежда и наряды (костюмы), игрушки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, товары для хобби, развивающие материалы и книги. Могут быть исполнены нематериальные желания: поездки («Я мечтаю побывать в Москве»), встречи («Я мечтаю встретиться с известным футболистом»), цели («Я мечтаю увидеть закулисье цирка»), роли («Я мечтаю стать машинистом поезда»).
Не принимаются заявки на желания, связанные с прохождением лечения, приобретением животных, приобретением технических средств реабилитации, капитальным ремонтом, приобретением недвижимости и транспортных средств, приобретением специализированного медицинского оборудования.
Роль волшебника доступна каждому: можно исполнить одно или несколько желаний самостоятельно как физическое лицо, либо оказать помощь организаторам акции в исполнении желаний как юридическое лицо. Курс-инструктаж для тех, кто хотел бы помочь в реализации акции и присоединиться к исполнению желаний доступна на сайте елкажеланий.рф, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Жители Бурятии могут принять участие в акции «Ёлка желаний»
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