Жители Бурятии могут принять участие в акции «Ёлка желаний»

За время существования акции было исполнено 7950 желаний



В преддверии Нового года жителей Бурятии приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Ёлка желаний». Мероприятие направлено на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Сбор заявок на участие в акции проходит с 16 ноября по 15 декабря 2020 года, исполнение желаний – с 1 декабря по 28 февраля.



Желания исполнят для следующих категорий граждан:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет;

- граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет;

- дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума;

- дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.



В акции могут принять участие граждане Российской Федерации и граждане, имеющие вид на жительство в Российской Федерации.



Какие желания могут быть исполнены? Могут быть исполнены материальные желания: цифровая техника, одежда и наряды (костюмы), игрушки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, товары для хобби, развивающие материалы и книги. Могут быть исполнены нематериальные желания: поездки («Я мечтаю побывать в Москве»), встречи («Я мечтаю встретиться с известным футболистом»), цели («Я мечтаю увидеть закулисье цирка»), роли («Я мечтаю стать машинистом поезда»).



Не принимаются заявки на желания, связанные с прохождением лечения, приобретением животных, приобретением технических средств реабилитации, капитальным ремонтом, приобретением недвижимости и транспортных средств, приобретением специализированного медицинского оборудования.



Роль волшебника доступна каждому: можно исполнить одно или несколько желаний самостоятельно как физическое лицо, либо оказать помощь организаторам акции в исполнении желаний как юридическое лицо. Курс-инструктаж для тех, кто хотел бы помочь в реализации акции и присоединиться к исполнению желаний доступна на сайте елкажеланий.рф, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

