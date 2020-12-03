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Забайкальцев приглашают сделать новогодние игрушки своими руками

Забайкальцев приглашают сделать новогодние игрушки своими руками
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники могут использовать любые материалы и любую технику

В Забайкалье объявлен краевой заочный конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка своими руками». К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет.

Юным конкурсантам предлагается своими руками изготовить новогоднюю игрушку. По словам организаторов, ребята могут использовать любые материалы и любую технику: плотную цветную бумагу, ткань, вату, картон, а также всевозможные подручные материалы: пластиковые бутылки, жестяные банки, упаковочные материалы и многое другое. «В основе творческой работы участник должен использовать природные материалы», - подчеркнули авторы проекта. Свою работу необходимо сфотографировать и отправить на электронный адрес: ozntd-chita@yandex.ru.

Участники будут соревноваться по нескольким номинациям: «Самая оригинальная новогодняя игрушка», «Самая сложная в техническом исполнении новогодняя игрушка», «Самая эстетичная новогодняя игрушка» и «Новогодняя игрушка – символ 2021 года».

Заявки на участие принимаются до 15 января. По итогам проекта конкурсанты будут награждены дипломами и благодарственными письмами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край конкурс дети Новый год
 
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