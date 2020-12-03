В этом году все его этапы проведут в дистанционном режиме
С 8 по 12 декабря в Улан-Удэ состоится II городской конкурс для учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…». Одними из целей мероприятия станет выявление и поощрение талантливых педагогов, а также повышение их профессионального мастерства, распространение педагогического опыта. Конкурс проводится на базе средней школы №1.
В этом году на конкурс подали заявки 25 учителей начальных классов школ Улан-Удэ. Этапы конкурса, презентация методического продукта, решение профессиональной задачи и показ урока пройдут в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба комитета по образованию городской администрации.
Напомним, что первый городской конкурс профессионального мастерства для учителей начальных классов проходил в Улан-Удэ в прошлом году с 18 по 22 ноября.
В Улан-Удэ пройдёт конкурс учителей начальных классов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для уроженки Усть-Илимского района это третье «европейское золото»
Мероприятие было приурочено к международному дню инвалидов
Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей
Александр Балтуев выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ
Яна Жапова выиграла «Трофей Белграда»
Михаил Елбонов подвёл итоги конкурса юных талантов
В Улан-Удэ зажгли «Свет памяти»
Клип «Если тебе будет грустно» резко набирает популярность
Учитель математики обошёл участников из 40 регионов
Конкурс пройдёт в 2020 году в десятый раз
Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми
Завтра ожидается ветер, снег, метели
Названа средняя цена новогодней сосны
Компания получила штраф