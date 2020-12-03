В Улан-Удэ пройдёт конкурс учителей начальных классов

В этом году все его этапы проведут в дистанционном режиме



С 8 по 12 декабря в Улан-Удэ состоится II городской конкурс для учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…». Одними из целей мероприятия станет выявление и поощрение талантливых педагогов, а также повышение их профессионального мастерства, распространение педагогического опыта. Конкурс проводится на базе средней школы №1.



В этом году на конкурс подали заявки 25 учителей начальных классов школ Улан-Удэ. Этапы конкурса, презентация методического продукта, решение профессиональной задачи и показ урока пройдут в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба комитета по образованию городской администрации.



Напомним, что первый городской конкурс профессионального мастерства для учителей начальных классов проходил в Улан-Удэ в прошлом году с 18 по 22 ноября.

