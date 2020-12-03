 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

В Чите начались игры чемпионата Забайкальского края по баскетболу

В Чите начались игры чемпионата Забайкальского края по баскетболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей

XXV чемпионат Забайкальского края по баскетболу среди мужских и женских команд, посвящённый памяти Ростислава Корюхина, стартовал в Чите 3 декабря. Соревнования проходят без участия зрителей.

- В турнире примут участие 12 команд: четыре женских и восемь мужских. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соревнованиях примут участие баскетболисты старше восемнадцати лет. Спортсмены из Борзи, Нерчинска, а также Читы, - рассказали представители федерации баскетбола Забайкальского края.

Соревнования 3 и 4 декабря начнутся в 16:00. Финальные поединки пройдут с 5 по 7 декабря в 10:00. Местом проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет» Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.

Справка

Корюхин Ростислав Андреевич - тренер. Окончил факультет физического воспитания Читинского государственного политехнического института (1963). Разносторонний спортсмен, один из сильнейших легкоатлетов, баскетболистов Читинской области 1950–60-х, чемпион и рекордсмен области по легкоатлетическому десятиборью, капитан сборной команды Читинской области по баскетболу. В 1960–70-х неоднократно признавался лучшим тренером Читинской области. Первый тренер читинской баскетбольной команды «Даурия». В 1991 «Даурия» выиграла соревнования на кубок Советского союза для команд Сибири и Дальнего Востока, 10 лучшим игрокам было присвоено звание «Мастер спорта». Первый тренер заслуженного мастера спорта по хоккею на траве Нателлы Красниковой. До 1996 доцент кафедры гимнастики и спортивных игр Забайкальского государственного педагогического университета. Награждён знаками «За отличные успехи в Высшей школе», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации». С 1996 года в Чите ежегодно проводится традиционный баскетбольный фестиваль его памяти.
спорт Чита Забайкальский край баскетбол чемпионат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни
Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни
Общество, 03.12.2020
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ
В Бурятии выбрали лучших «Юных Будамшуу»
В Бурятии выбрали лучших «Юных Будамшуу»
Общество, 03.12.2020
Михаил Елбонов подвёл итоги конкурса юных талантов
В Сети появился клип NILETTO, снятый забайкальцем
В Сети появился клип NILETTO, снятый забайкальцем
Общество, 03.12.2020
Клип «Если тебе будет грустно» резко набирает популярность
Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс
Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс
Общество, 03.12.2020
Учитель математики обошёл участников из 40 регионов
Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Общество, 03.12.2020
Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми
Иркутскую область накроют метели
Иркутскую область накроют метели
Общество, 03.12.2020
Завтра ожидается ветер, снег, метели
В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров
В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров
Общество, 03.12.2020
Названа средняя цена новогодней сосны
Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Общество, 03.12.2020
В этом году в Улан-Удэ будет самая красивая ёлка
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
Общество, 03.12.2020
В резерв направлено сразу несколько десятков коек
«Станция – это вся моя жизнь»
«Станция – это вся моя жизнь»
Общество, 03.12.2020
О своём трудовом пути рассказал мастер участка ТЭЦ-1 Михаил Халбаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^