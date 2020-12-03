В Чите начались игры чемпионата Забайкальского края по баскетболу

Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей



XXV чемпионат Забайкальского края по баскетболу среди мужских и женских команд, посвящённый памяти Ростислава Корюхина, стартовал в Чите 3 декабря. Соревнования проходят без участия зрителей.



- В турнире примут участие 12 команд: четыре женских и восемь мужских. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соревнованиях примут участие баскетболисты старше восемнадцати лет. Спортсмены из Борзи, Нерчинска, а также Читы, - рассказали представители федерации баскетбола Забайкальского края.



Соревнования 3 и 4 декабря начнутся в 16:00. Финальные поединки пройдут с 5 по 7 декабря в 10:00. Местом проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет» Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.



Справка



Корюхин Ростислав Андреевич - тренер. Окончил факультет физического воспитания Читинского государственного политехнического института (1963). Разносторонний спортсмен, один из сильнейших легкоатлетов, баскетболистов Читинской области 1950–60-х, чемпион и рекордсмен области по легкоатлетическому десятиборью, капитан сборной команды Читинской области по баскетболу. В 1960–70-х неоднократно признавался лучшим тренером Читинской области. Первый тренер читинской баскетбольной команды «Даурия». В 1991 «Даурия» выиграла соревнования на кубок Советского союза для команд Сибири и Дальнего Востока, 10 лучшим игрокам было присвоено звание «Мастер спорта». Первый тренер заслуженного мастера спорта по хоккею на траве Нателлы Красниковой. До 1996 доцент кафедры гимнастики и спортивных игр Забайкальского государственного педагогического университета. Награждён знаками «За отличные успехи в Высшей школе», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации». С 1996 года в Чите ежегодно проводится традиционный баскетбольный фестиваль его памяти.

