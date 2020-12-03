Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей
XXV чемпионат Забайкальского края по баскетболу среди мужских и женских команд, посвящённый памяти Ростислава Корюхина, стартовал в Чите 3 декабря. Соревнования проходят без участия зрителей.
- В турнире примут участие 12 команд: четыре женских и восемь мужских. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соревнованиях примут участие баскетболисты старше восемнадцати лет. Спортсмены из Борзи, Нерчинска, а также Читы, - рассказали представители федерации баскетбола Забайкальского края.
Соревнования 3 и 4 декабря начнутся в 16:00. Финальные поединки пройдут с 5 по 7 декабря в 10:00. Местом проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет» Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.
Справка
Корюхин Ростислав Андреевич - тренер. Окончил факультет физического воспитания Читинского государственного политехнического института (1963). Разносторонний спортсмен, один из сильнейших легкоатлетов, баскетболистов Читинской области 1950–60-х, чемпион и рекордсмен области по легкоатлетическому десятиборью, капитан сборной команды Читинской области по баскетболу. В 1960–70-х неоднократно признавался лучшим тренером Читинской области. Первый тренер читинской баскетбольной команды «Даурия». В 1991 «Даурия» выиграла соревнования на кубок Советского союза для команд Сибири и Дальнего Востока, 10 лучшим игрокам было присвоено звание «Мастер спорта». Первый тренер заслуженного мастера спорта по хоккею на траве Нателлы Красниковой. До 1996 доцент кафедры гимнастики и спортивных игр Забайкальского государственного педагогического университета. Награждён знаками «За отличные успехи в Высшей школе», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации». С 1996 года в Чите ежегодно проводится традиционный баскетбольный фестиваль его памяти.
В Чите начались игры чемпионата Забайкальского края по баскетболу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ
Яна Жапова выиграла «Трофей Белграда»
Михаил Елбонов подвёл итоги конкурса юных талантов
В Улан-Удэ зажгли «Свет памяти»
Клип «Если тебе будет грустно» резко набирает популярность
Учитель математики обошёл участников из 40 регионов
Конкурс пройдёт в 2020 году в десятый раз
Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми
Завтра ожидается ветер, снег, метели
Названа средняя цена новогодней сосны
Компания получила штраф
В этом году в Улан-Удэ будет самая красивая ёлка
На песни победителей были сняты видеоклипы
В резерв направлено сразу несколько десятков коек
О своём трудовом пути рассказал мастер участка ТЭЦ-1 Михаил Халбаев