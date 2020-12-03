Братск готовится к юбилею города

Общество, Фото: пресс-служба администрации Братска

Второй по численности город Иркутской области отметит 65-летие 12 декабря



12 декабря городу Братску исполнится 65 лет. К юбилейной дате готовится ряд праздничных проектов.



В подарочный альбом «Фотографы Братска» вошли работы 11 авторов, их кандидатуры утвердил городской совет по культуре. На кадрах альбома – вся история становления и развития Братска, начиная с чёрно-белых снимков и заканчивая современными цветными зарисовками.



Календарь «Легендарный Братск в изобразительном искусстве и фотографии» показывает город глазами известных художников. 365 репродукций и изображений скульптур, декоративно-прикладного искусства. Здесь и пейзажи, и портреты братчан-первостроителей, и керамические панно. Начинается альбом с картины «Покорение Ангары», которая была написана Адольфом Лохиным в 1963 году.



Ещё один творческий проект стартует в день рождения Братска — это фестиваль имени Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть» (6+). Выступления будут записываться в Иркутском областном государственном музыкальном театре имени Н. М. Загурского, будет исполнено порядка 24 песен. Всего будет четыре трансляции концерта, первая из них стартует 12 декабря. Жители Иркутской области смогут увидеть выступления конкурсантов по телевидению и в интернете, услышать исполнителей по радио. В концерте примут участие музыканты из Братска, Иркутска, Ангарска, Зимы, Нижнеилимска, Нижнеудинска, Усть-Кута, Киренска и других городов региона. Братск представит восемь творческих коллективов. Это четыре коллектива ТКЦ «Братск-АРТ», солисты «Дворца искусств», культурно-досугового центра «Современник» и учреждения «Клуб жилого района Порожский». Всего на фестиваль поступило более 100 заявок, среди них даже известный вокалист 70-х годов Ренат Ибрагимов. Сейчас комиссия ведёт просмотры коллективов, среди которых будут выбраны лучшие.



В телепрограмме «Вести-Иркутск» запустили новый проект, посвящённый юбилею города. Репортажи «Братск — это мы» рассказывают о городе с разных сторон, раскрывают его прошлое и перспективы будущего развития.



Также в честь юбилея города улицы и площади Братска украшаются праздничным оформлением.



На улицах Подбельского, Сосновой, Погодаева начался монтаж 63 светодиодных консолей с изображением герба Братска. Конструкция на кольце улиц Мира и Обручева украшена праздничными флагами. На площади Ленина перед зданием администрации на 12 опорах размещены светоотражающие панно с юбилейной символикой города.



Также на улицах Братска будет установлено 40 баннеров с изображениями первостроителей и праздничной символикой. Кроме того, праздничная символика размещена на 10 пилларах.



Напомним, ранее была утверждена праздничная символика, которую подготовил братский дизайнер Эдуард Романов. Элементами символики стали цифра 65, силуэт Братской ГЭС и элемент герба Братска в виде солнца.



- Концепцией архитектурной подсветки на территории Братска планируется оформление шести объектов. К 65-летию города было выбрано две концепции: это стела в Северном Артеке и здание библиотеки семейного чтения №6 в Правобережном районе. На сегодняшний день работы выполнены, - сообщил председатель комитета по градостроительству администрации Братска Андрей Бакшеев.



Подсветка библиотеки уже подключена. В ближайшее время будет выполнено и подключение подсветки стелы, расположенной на въезде в микрорайон Северный Артек в Центральном районе города.



В праздничном оформлении активное участие приняли муниципальные и частные предприятия общественного транспорта. На дорогах Братска работают порядка 30 автобусов и 40 троллейбусов, украшенных символикой к юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

