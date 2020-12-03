В Бурятии учительнице не выплатили декретные

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение пособия по беременности и родам.



Женщина состоит в должности учителя одной из общеобразовательных школ района, ей предоставлен отпуск по беременности и родам.



Однако заявительнице не выплачено пособие по беременности и родам в установленный законом срок. Лишь в ходе прокурорской проверки выплата произведена.



Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. За каждый день задержки пособия женщине выплачена денежная компенсация, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

