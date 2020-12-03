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Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру волокиту правоохранителей

Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру волокиту правоохранителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В прокуратуре состоялся приём граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл личный приём по вопросам соблюдения прав участников уголовного судопроизводства.

- Жители республики обратились с доводами о несогласии с решениями должностных лиц правоохранительных органов, волоките при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Всего принято 12 граждан. По каждому обращению даны разъяснения законодательства, организовано проведение проверок.
прокуратура
 
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