Приём состоится на следующей неделе
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведёт личный приём граждан, относящихся к категории пенсионеров, инвалидов, безработных, а также имеющих детей, по вопросам предоставления мер государственной поддержки (получение денежных выплат и компенсаций). Приём состоится 10 декабря в 10:00 в прокуратуре республики: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 а.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
- Сообщаем о возможности приёма жителей республики посредством видеоконференцсвязи через районные, межрайонные прокуратуры либо с использованием телекоммуникационных систем, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан по господдержке
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