Житель Бурятии получил срок за пять мешков конопли

Мужчина перевозил «травку» в машине



Житель посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.



В суде установлено, что в августе вблизи села Курумкан мужчина собрал дикорастущее наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковал его в пять полимерных мешков. Таким образом, мужчина незаконно приобрёл без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере.



Мешки он поместил в машину и пытался перевезти их домой. По дороге в Баргузинский район сельчанин был задержан сотрудниками полиции.



Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 10 тысяч рублей.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

