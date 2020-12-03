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Житель Бурятии получил срок за пять мешков конопли

Житель Бурятии получил срок за пять мешков конопли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
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Житель посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.

В суде установлено, что в августе вблизи села Курумкан мужчина собрал дикорастущее наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковал его в пять полимерных мешков. Таким образом, мужчина незаконно приобрёл без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере.

Мешки он поместил в машину и пытался перевезти их домой. По дороге в Баргузинский район сельчанин был задержан сотрудниками полиции.

Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура наркотики
 
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