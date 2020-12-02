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В Бурятии объявили конкурс на логотип детского общественного совета

В Бурятии объявили конкурс на логотип детского общественного совета
Общество,  Фото:pixabay.com
Детский омбудсмен предлагает создать свой вариант логотипа детского совета

На первом заседании детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Бурятии было принято решение об определении символики детского совета и объявлении конкурса на создании проекта логотипа.

Принять участие в конкурсе может любой желающий от 14 до 17 лет включительно.
Принимаются эскизы, соответствующие тематике идеи защиты прав ребенка, обладающие оригинальностью идеи и хорошим художественным уровнем. Приветствуются самостоятельно предложенные слоганы, девизы и разработанный фирменный стиль.

Конкурс проводится с 3 до 25 декабря 2020:

1 этап: 3 декабря 2020 – 17 декабря 2020 – предоставление работ участниками Конкурса по адресу электронной почты yudiima@mail.ru;

Присылайте работы с пометкой «На конкурс», с указанием информации: имя, фамилию, возраст, место проживания, способ связи (электронная почта и/или мобильный телефон), название учебного заведения, творческая биография участника (при наличии), аннотация к логотипу;

2 этап: 18 декабря 2020 – 24 декабря 2020 – размещение 3 лучших представленных работ финалистов на официальной странице Детского совета в социальной сети instagram (https://www.instagram.com/detsovet03). Пользовательское голосование до 17:00 часов по местному времени;

Победитель будет объявлен на официальных страницах Детского совета в социальных сетях 25 декабря 2020.

Победителю и финалистам предоставляются дипломы и ценные призы. Проект логотипа победителя конкурса будет объявлен официальным логотипом детского совета.


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