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Дацан из Улан-Удэ покоряет YouTube

Общество, 
На YouTube-канале уже выпустили первое видео

На официальной странице дацана «Ринпоче Багша» в Facebook появилась публикация о том, что они запустили свой YouTube-канал, и им требуется набрать 1000 подписчиков для осуществления задуманного.

28 ноября на канале уже появилось первое видео, в котором служитель Дацана в снежном лесу кормит птицу с руки. Описание к видео гласит: «Как маленькая птичка стремится к пути, Которым летит совершенный гаруда, Так и я желаю вступить на этот высший путь Который приводит к развитию десяти сил. Чже Цонкапа «Восхваление Будды Шакьямуни»».

Канал был создан для проведения прямых трансляций Учений досточтимого Еше Лодоя Ринпоче, трансляций молебнов и ритуалов дацана «Ринпоче Багша».
дацан буддизм
 
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