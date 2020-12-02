Дацан из Улан-Удэ покоряет YouTube

На YouTube-канале уже выпустили первое видео



На официальной странице дацана «Ринпоче Багша» в Facebook появилась публикация о том, что они запустили свой YouTube-канал, и им требуется набрать 1000 подписчиков для осуществления задуманного.



28 ноября на канале уже появилось первое видео, в котором служитель Дацана в снежном лесу кормит птицу с руки. Описание к видео гласит: «Как маленькая птичка стремится к пути, Которым летит совершенный гаруда, Так и я желаю вступить на этот высший путь Который приводит к развитию десяти сил. Чже Цонкапа «Восхваление Будды Шакьямуни»».



Канал был создан для проведения прямых трансляций Учений досточтимого Еше Лодоя Ринпоче, трансляций молебнов и ритуалов дацана «Ринпоче Багша».

