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В Бурятии выбрали лучшую пожарную команду

В Бурятии выбрали лучшую пожарную команду
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
5 декабря отмечается День добровольца

В преддверии Дня добровольца, который ежегодно отмечается 5 декабря, активисты Бурятии получили необходимое пожарно-спасательное оборудование. По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда в Республике Бурятия» в 2020 году стала команда из посёлка Нижние Тальцы.

- В этом году при поддержке Правительства Бурятии совместными усилиями было отремонтировано 11 пожарных и приспособленных для целей пожаротушения автомобилей, привели в соответствие порядка 17 гаражных боксов для хранения техники в зимний период, - рассказал замначальника ГУ МЧС по Бурятии Андрей Боркин.

Сегодня силами добровольцев в Бурятии удается прикрыть более половины населенных пунктов. Добровольцы отдаленных районов республики не только оказывают помощь профессиональным пожарным подразделениям, но и зачастую первыми прибывают к месту пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
добровольные пожарные дружины
 
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