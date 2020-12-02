В честь двухлетия ледовой ареной запланированы различные розыгрыши призов для жителей
1 декабря исполнилось два года работы первой в Бурятии крытой ледовой арены «IceМетр». За этот срок проведено большое количество спортивных сборов, турниров и соревнований, участниками которых являлись как спортсмены Улан-Удэ и Бурятии, так и Забайкальского края, Иркутской области, Монголии.
- Подводя итоги второго года работы арены, сделано немало: провели первое семейное шоу на льду «Пузырь, Соломинка и Лапоть», запустили новый проект, направленный на любительский массовый спорт, «Фитнес-на льду», интегрировали онлайн-покупку билетов на индивидуальные катания, подготовили новое ледовое покрытие и многое другое, - рассказал Павел Барнашов, управляющий ледовой ареной «IceМетр».
В честь двухлетия ледовой ареной запланированы розыгрыши призов для любителей ледовых видов спорта, которые пройдут в онлайн-режиме в целях заботы о своих посетителях.
Отметим, открытие 1 декабря 2018 года ледовой арены «IceМетр» было приурочено ко Всероссийскому дню хоккея.
- От лица всего коллектива арены желаем всем причастным к этой замечательной спортивной игре по-настоящему блистательных и безоговорочных побед, которые принесут радость самим игрокам и их многочисленным болельщикам, – сказал Павел Барнашов, управляющий ледовой ареной «IceМетр».
Ледовая арена «IceМетр» построена на пр. Автомобилистов, 21Е, за счёт собственных средств бизнесмена и мецената Елизаветы Трофимовны Мацук, директора ООО «Сантехмет».
В Улан-Удэ ледовой арене IceМетр исполнилось 2 года
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