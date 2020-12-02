Улан-удэнец запечатлел «Карлсона»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНОНОВ Дмитрий (@impresso88)



В комментариях принялись шутить по поводу увиденного: «Карлсон», «У человека железные ноги», «Суровый читинский Карлсон», «Как тебе такое Илан Маск?»

За сутки ролик просмотрели около четырёхсот раз.



В комментариях принялись шутить по поводу увиденного: «Карлсон», «У человека железные ноги», «Суровый читинский Карлсон», «Как тебе такое Илан Маск?»

Улан-удэнец Дмитрий запечатлел на видео лыжника, ехавшего по дороге благодаря большому пропеллеру за спиной. Житель Улан-Удэ сделал видео, возвращаясь из Читы. Заметив, что его снимают, необычный лыжник поднял оба пальца вверх, обозначая, что всё у него хорошо.