Улан-удэнец запечатлел «Карлсона»

«Карлсона» сняли по дороге из Читы в Улан-Удэ
Улан-удэнец Дмитрий запечатлел на видео лыжника, ехавшего по дороге благодаря большому пропеллеру за спиной. Житель Улан-Удэ сделал видео, возвращаясь из Читы. Заметив, что его снимают, необычный лыжник поднял оба пальца вверх, обозначая, что всё у него хорошо.
В комментариях принялись шутить по поводу увиденного: «Карлсон», «У человека железные ноги», «Суровый читинский Карлсон», «Как тебе такое Илан Маск?»
За сутки ролик просмотрели около четырёхсот раз.
Жительница Кяхты победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Качели установлены в двух парках
По мнению большинства горожан, люди стали носить средства индивидуальной защиты
В случае победы местные производители получат поддержку, а буузы получат продвижение в стране
За погодными условиями можно следить круглосуточно
Уже больше 15-ти лет это творческая площадка для людей с ограниченными возможностями
Многие из ребятишек прикованы к кровати и инвалидному креслу
Мужчине пришлось ехать в Красноярск
Игорь Баженов нашёл малышку на железнодорожной платформе
Проверить знания смогут все желающие старше 14 лет
Больше всего таких полей в Аларском районе
Уже пошёл второй месяц, как плитка должна была быть уложена
Семинар состоится онлайн
Косули шли на водопой, но засмотрелись на лесников. ВИДЕО
История с ёлочной звездой завершилась