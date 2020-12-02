Качели установлены в двух парках
Уличные качели с подсветкой установлены в Чите. По словам начальника отдела по реализации приоритетного проекта «Городская среда» краевого МинЖКХ Александры Хренниковой, качели радуют горожан и гостей столицы днём и вечером.
- Таких объектов в Чите два - в парке пионеров и в парке Коллективный труд. Надеюсь, что эти безопасные и комфортные игровые объекты будут востребованы детьми и взрослыми, - добавила Александра Хренникова.
В пресс-службе краевого правительства отмечают, что качели послужат дополнительным источником света на территории парков. Это позволит жителям дольше проводить время на улице зимой.
В Чите установили качели с подсветкой
Общество, Фото:
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