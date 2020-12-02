В Чите установили качели с подсветкой

Общество, Фото: министерство ЖХК Забайкалья

Качели установлены в двух парках



Уличные качели с подсветкой установлены в Чите. По словам начальника отдела по реализации приоритетного проекта «Городская среда» краевого МинЖКХ Александры Хренниковой, качели радуют горожан и гостей столицы днём и вечером.



- Таких объектов в Чите два - в парке пионеров и в парке Коллективный труд. Надеюсь, что эти безопасные и комфортные игровые объекты будут востребованы детьми и взрослыми, - добавила Александра Хренникова.



В пресс-службе краевого правительства отмечают, что качели послужат дополнительным источником света на территории парков. Это позволит жителям дольше проводить время на улице зимой.

