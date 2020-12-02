Он стал призёром в стрельбе из малокалиберной винтовки
Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Александр Соколов занял третье место на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Соревнования проходят в Ижевске с 28 ноября по 6 декабря.
Александр Соколов завоевал бронзовую награду в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения «лёжа». В этом упражнении за медали боролись 47 спортсменов. Первое место занял бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта из Санкт-Петербурга Кирилл Григорьян. Серебряным призёром стал мастер спорта международного класса из Самарской области Евгений Ищенко.
Впереди у иркутского стрелка ещё три старта на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия и кубке России по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске.
Напомним, Александр Соколов тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства у Виктора Соколова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутский стрелок взял «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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