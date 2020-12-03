В Улан-Удэ днём -6-8
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 декабря, по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -12-17, местами -22-27, по Прибайкалью -6-11, днём -4-9, местами -13-18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -12-14, днём -6-8 градусов.
Декабрь продолжает радовать жителей Бурятии тёплой погодой
Общество, Фото:
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