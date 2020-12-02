 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В забайкальской онлайн-акции рассказывают о семейных реликвиях

В забайкальской онлайн-акции рассказывают о семейных реликвиях
Общество,  Фото:пресс-служба УМЦКиНТ Забайкальского края
Акция продлится до 31 декабря

В Забайкальском крае продолжается онлайн-акция «Семейная реликвия». К проекту активно присоединяется все больше участников из Читы и районов.

- Акция посвящена уникальным предметам старины, которые бережно хранятся в семьях. У каждой вещи своя интересная история и наши участники присылают нам не только фотографии, но и краткие рассказы о своих семейных реликвиях, которые мы размещаем в наших социальных сетях. Прикоснуться к живой старине всегда интересно, - сообщили в учебно-методическом центре культуры и народного творчества.

Участники рассказывают о старинных самоварах, деревянных санях, прялках, предметах мебели и быта и многом другом. К семейным реликвиям могут относиться самые разные предметы, которые передаются из поколения в поколение и имеют особое значение для конкретной семьи, отмечают организаторы проекта.

Акция «Семейная реликвия» продлится до 31 декабря. К ней может присоединиться любой желающий. Для этого вещь необходимо сфотографировать и рассказать её краткую историю на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники или Инстаграм с хештегами #семейнаяреликвия75, #забайкальскиереликвии или #реликвия75. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
Забайкальский край акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина
Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина
Общество, 02.12.2020
Награждение лауреатов литературной премии прошло в онлайн-режиме
Бурятский Сагаан Yбгэн принял участие в фестивале в Якутии
Бурятский Сагаан Yбгэн принял участие в фестивале в Якутии
Общество, 02.12.2020
Кроме Белого старца, на международном виртуальном мосте собрались Санта Клаус, Дед Мороз и другие хранители Холода
В Бурятии объявили конкурс на логотип детского общественного совета
В Бурятии объявили конкурс на логотип детского общественного совета
Общество, 02.12.2020
Детский омбудсмен предлагает создать свой вариант логотипа детского совета
В Иркутске начался фестиваль «Декабристские вечера»
В Иркутске начался фестиваль «Декабристские вечера»
Общество, 02.12.2020
Все мероприятия пройдут в онлайн-формате
Дацан из Улан-Удэ покоряет YouTube
Общество, 02.12.2020
На YouTube-канале уже выпустили первое видео
Бурятские певцы стали лауреатами международного конкурса
Бурятские певцы стали лауреатами международного конкурса
Общество, 02.12.2020
Выступления участников проходили в Новосибирске и заочно
В Бурятии выбрали лучшую пожарную команду
В Бурятии выбрали лучшую пожарную команду
Общество, 02.12.2020
5 декабря отмечается День добровольца
В Бурятии выбрали лучшие мужские вокально-хоровые коллективы
В Бурятии выбрали лучшие мужские вокально-хоровые коллективы
Общество, 02.12.2020
Названы итоги конкурса «Поют мужчины Бурятии»
Иркутский стрелок взял «бронзу» всероссийских соревнований
Иркутский стрелок взял «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, 02.12.2020
Он стал призёром в стрельбе из малокалиберной винтовки
Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»
Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»
Общество, 02.12.2020
Объявлен короткий список номинантов на премию имени В.К. Арсеньева
В Улан-Удэ пройдёт видеочитка пьесы «Друзья детства»
В Улан-Удэ пройдёт видеочитка пьесы «Друзья детства»
Общество, 02.12.2020
Премьера состоится в соцсетях театра Бестужева
В Улан-Удэ ледовой арене IceМетр исполнилось 2 года
В Улан-Удэ ледовой арене IceМетр исполнилось 2 года
Общество, 02.12.2020
В честь двухлетия ледовой ареной запланированы различные розыгрыши призов для жителей
В Бурятии дали объяснения по маскам в школах
В Бурятии дали объяснения по маскам в школах
Общество, 02.12.2020
В Роспотребнадзоре объяснили, нужны ли маски и перчатки в школах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^