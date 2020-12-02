В забайкальской онлайн-акции рассказывают о семейных реликвиях

Общество, Фото: пресс-служба УМЦКиНТ Забайкальского края

Акция продлится до 31 декабря



В Забайкальском крае продолжается онлайн-акция «Семейная реликвия». К проекту активно присоединяется все больше участников из Читы и районов.



- Акция посвящена уникальным предметам старины, которые бережно хранятся в семьях. У каждой вещи своя интересная история и наши участники присылают нам не только фотографии, но и краткие рассказы о своих семейных реликвиях, которые мы размещаем в наших социальных сетях. Прикоснуться к живой старине всегда интересно, - сообщили в учебно-методическом центре культуры и народного творчества.



Участники рассказывают о старинных самоварах, деревянных санях, прялках, предметах мебели и быта и многом другом. К семейным реликвиям могут относиться самые разные предметы, которые передаются из поколения в поколение и имеют особое значение для конкретной семьи, отмечают организаторы проекта.



Акция «Семейная реликвия» продлится до 31 декабря. К ней может присоединиться любой желающий. Для этого вещь необходимо сфотографировать и рассказать её краткую историю на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники или Инстаграм с хештегами #семейнаяреликвия75, #забайкальскиереликвии или #реликвия75. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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