Иркутск принимает первенство и чемпионат СФО по бильярду

Призовой фонд составит 300000 рублей



В четверг, 3 декабря, в 10:30 в Иркутске начнётся первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. Спортсмены будут играть в свободную пирамиду в трёх возрастных категориях: до 13 лет, 13-16 лет и 16-21 год.



В пятницу, 4 декабря, в 10:00 стартует чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. Спортсмены старше 18 лет сыграют в комбинированную пирамиду.



Место проведения станет бильярдный клуб «Меткий» в Иркутске. Соревнования проводятся без зрителей, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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