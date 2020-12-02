Метеопосты заработали на федеральных трассах в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За погодными условиями можно следить круглосуточно



Современные устройства по контролю за погодными условиями ввели в эксплуатацию на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии и Иркутской области. Метеопостами оснащены пять участков трассы Р-258 «Байкал» и один на А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.



- Новое оборудование позволит круглосуточно получать актуальные данные о состоянии дорожного полотна и погодных условий. Устройство позволит оценить влияние метеоусловий на дорожное движение, благодаря специальным приборам можно определить параметры состояния дорожного покрытия: сухое, влажное, наличие льда или снега, концентрация противогололедных материалов, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



На данный момент контроль за ситуацией на трассах автодорогах ведётся 24 часа в сутки, семь дней в неделю с помощью 40 видеокамер и 39 метеопостов.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» рекомендует участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, быть предельно осторожными и внимательными.



При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112 и дежурного управления: +7(3012)-22-07-24.



