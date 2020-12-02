Уже больше 15-ти лет это творческая площадка для людей с ограниченными возможностями
В Иркутской области открылась выставка творчества инвалидов «И невозможное возможно…» В этом году на первый этап конкурсного отбора со всей области было подано более 600 работ от 170 человек, во второй этап вышли 107 участников.
На выставке будут представлены лучшие работы, отобранные членами жюри в четырех номинациях: декоративно-прикладное искусство, рукоделие, изобразительное искусство и фотография.
- Выставка работ инвалидов – большое событие для нашего региона, - отметил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.
В рамках выставки в течение трех дней пройдут различные мероприятия для родителей детей с ОВЗ, в том числе запланирован марафон из 105 мастер-классов, которые пройдут на общедоступных интернет-ресурсах.
Особое внимание, по традиции, привлекает форум, посвященный реабилитации детей «Особенное детство - обычная жизнь!», сообщили в областном правительстве.
В Иркутской области открылась выставка от инвалидов «И невозможное возможно…»
Общество, Фото:
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