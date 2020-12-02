В Бурятии просят сделать подарки неизлечимо больным детям

Многие из ребятишек прикованы к кровати и инвалидному креслу



Жителей Бурятии просят помочь неизлечимо больным детям. Отделение выездной службы паллиативной медицинской помощи детям при городской поликлинике № 2 обратилось к жителям с просьбой сделать доброе дело – купить новогодние подарки для ребят, находящихся под их патронажем.



В Улан-Удэ 126 детей нуждается в паллиативной помощи. Они получают эту помощь амбулаторно, на дому. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу. И у большинства неврологические диагнозы – ДЦП, спинальная амиотрофия.



- Есть дети с врождёнными генетическими заболеваниями – например, болезнь кленового сиропа. То есть это редкие такие заболевания, но они есть у нас в республике. В основном они находятся на дому, в основном они находятся с мамами – редко бывает полная семья, где и мама, и папа. Бывает, мама даже не может на улицу выйти, иногда какие-то родственники приходят на помощь, но настолько у мам отношение к своим детям трепетное, что они могут оставить с родственниками не больше, чем на час. Кому-то надо электроотсосом слизь отсасывать, кому-то надо вводить лекарство по часам. Поэтому этим мамам можно памятник поставить, ухаживают за детьми по несколько лет, есть дети, которым почти 18. То есть мама 18 лет прикована возле кровати ребёнка, - рассказала «Байкал-Daily» заведующая отделением выездной патронажной службы Любовь Журавлёва.



Самому маленькому из детей – семь месяцев.



- Также в социальном учреждении «Журавушка» есть паллиативные дети. У некоторых есть родители, но вот они отдали их туда на содержание, потому что не все выдерживают такую нагрузку. Эти дети вдвойне нуждаются в нашем внимании, - продолжила Любовь Журавлёва.



В качестве новогодних подарков детям можно купить плед, покрывало, полотенце, постельное бельё, адаптационную подушку, мягкие и музыкальные игрушки.



- В большинстве случаев – у мам мы спрашиваем – у них постель часто меняется, поэтому нужно постельное бельё, потом пледы. Несколько раз в день одеяло надо поменять, и пледами часто пользуются. Также у детей на колясках ноги мёрзнут, нужны пледы, - отметила она.



Подарки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 57, «Добромед», телефоны: 8 (3012) 41-01-96, 8-964-405-47-94.

