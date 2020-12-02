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В Бурятии онкобольному не оказали нужную помощь

В Бурятии онкобольному не оказали нужную помощь
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине пришлось ехать в Красноярск

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился онкобольной мужчина. Он заявил, что был вынужден обратиться в частное медицинское учреждение в Красноярске и оплатить лечение из собственных средств.

В министерстве здравоохранения республики на запрос омбудсмена сообщили, что была проведена проверка в рамках внутреннего контроля. Нарушения сроков ожидания первичной специализированной медицинской помощи не выявлено, говорилось в ответе минздрава.

- При этом страховой компанией «СОГАЗ-Мед» выявлено невыполнение, несвоевременное, ненадлежащее выполнение пациенту с онкологическим заболеванием диагностических и лечебных мероприятий. Отмечено, что нарушение не повлияли на состояние здоровья застрахованного лица, - сообщили в аппарата уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Вместе с тем, по выявленным нарушениям к городской поликлинике №1 применена финансовая санкция в виде уменьшение оплаты медицинской помощи.

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