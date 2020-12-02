Игорь Баженов нашёл малышку на железнодорожной платформе
В Улан-Удэ в торжественной обстановке за спасение новорожденной поощрён Игорь Баженов, работник ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Спасителю ребёнка вручены подарок и благодарственное письмо, подписанное руководителем Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета генерал-майором юстиции Александром Тюменцевым.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 октября около десяти часов вечера в локомотивном депо станции Улан-Удэ на железнодорожной платформе прибывшего состава сигналист Баженов обнаружил пакет с ребёнком. В удовлетворительном состоянии девочка, как оказалось, совсем недавно родившаяся, была госпитализирована.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка».
Вскоре была установлена подозреваемая - 39-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина была лишена родительских прав на всех своих шестерых детей. После рождения ещё одной дочери она завернула младенца в пелёнку и оставила на платформе грузового поезда.
В Улан-Удэ наградили спасителя новорождённой девочки
Общество, Фото:
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