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В центре Улан-Удэ сорвали сроки укладки тротуарной плитки

В центре Улан-Удэ сорвали сроки укладки тротуарной плитки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже пошёл второй месяц, как плитка должна была быть уложена

Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Коммунистическая и пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая затянулась работы по укладке тротуарной плитки. Изначально подрядчик по контракту обязался завершить работы на объектах 1 ноября. Однако сроки были сорваны, и дата сдачи была перенесена на 1 декабря. По состоянию на 2 декабря плитка до сих пор не уложена.

В МУ «Улан-Удэстройзаказчик» «Байкал-Daily» прокомментировали, что по внутреннему графику, который направил подрядчик заказчику, срок окончания работ сдвинут ещё на неделю. Таким образом, объект должен быть полностью готов 6 декабря. Подрядная организация объясняет это тем, что на рынке нет квалифицированных специалистов.



- Они объясняют это тем, что нет людских ресурсов. По собственным заключениям можем предположить, что у подрядчика есть какие-то финансовые трудности. Однако опыт показывает, что любые виды работ можно организовать, а несмотря на трудности, все финансовые вопросы можно решить, - отмечают в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

На данный момент срок сдачи работ сдвинут более чем на месяц. 7 декабря объекты осмотрит специальная комиссия, которая оценит полноту проделанных работ. В случае если они будут приняты, заказчик приступит к расчётам штрафных санкций в отношении подрядчика.



- Штрафы предусмотрены контрактом. Они рассчитываются за количество дней «просрочки». То есть, когда работы будут завершены, когда мы выйдем на итоговую дату, заказчик производит расчёт, за каждый день просрочки на сумму невыполненных работ он начисляет пени, предусмотренную данным контрактом. Она однозначно будет предъявляться, потому что это не право заказчика, а обязанность, - добавили в «Улан-Удэстройзаказчик».

Также в ведомстве отметили, что работы на объектах находятся под ежедневным контролем.





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