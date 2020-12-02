В центре Улан-Удэ сорвали сроки укладки тротуарной плитки

В МУ «Улан-Удэстройзаказчик» «Байкал-Daily» прокомментировали, что по внутреннему графику, который направил подрядчик заказчику, срок окончания работ сдвинут ещё на неделю. Таким образом, объект должен быть полностью готов 6 декабря. Подрядная организация объясняет это тем, что на рынке нет квалифицированных специалистов.









На данный момент срок сдачи работ сдвинут более чем на месяц. 7 декабря объекты осмотрит специальная комиссия, которая оценит полноту проделанных работ. В случае если они будут приняты, заказчик приступит к расчётам штрафных санкций в отношении подрядчика.









Также в ведомстве отметили, что работы на объектах находятся под ежедневным контролем.



















