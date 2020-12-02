В Иркутской области стало меньше конопляных полей

Больше всего таких полей в Аларском районе
В этом году в Иркутской области снизилась площадь выявленных полей с наркосодержащими растениями. Также уменьшилось количество изъятых наркотиков, произведённых из сырьевой базы, произрастающей в регионе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
При этом Иркутская область находится на первых позициях по объёмам изъятых наркотических средств каннабисной группы, занимая первое место в Сибири и четвёртое в стране.
Всего в этом году выявлено 1924 гектара полей, засоренных наркосодержащими растениями. Их собственникам и арендаторам выписаны предписания о необходимости уничтожить очаги произрастания.
Больше всего таких полей обнаружено в Аларском районе – свыше 490 гектаров, а также Зиминском (272 га.), Балаганском (161 га.) и Иркутском (157 га.) районах.
За непринятие мер к уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений к административной ответственности по статье 10.5 КоАП РФ привлечены 60 должностных, юридических и физических лиц.
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