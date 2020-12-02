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Бурятские певцы стали лауреатами международного конкурса

Бурятские певцы стали лауреатами международного конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Выступления участников проходили в Новосибирске и заочно

В Новосибирске подведены итоги I международного конкурса вокалистов имени Лидии Мясниковой, прославленной оперной певицы и первой сибирячки, удостоенной почётного звания «Народный артист СССР». В конкурсе приняли участие вокалисты из Бурятии. Студенты и выпускники колледжа искусств имени П.И. Чайковского специальности «Вокальное искусство» показали достойный результат в своих категориях.

В очных выступлениях лауреатом I степени стал Заята Раднаев, студент 3 курса колледжа искусств, класс преподавателя Вячеслава Елбаева. Звание лауреата III степени получил выпускник колледжа 2015 года Мунко Батомункуев – студент Новосибирской государственной консерватории, класс преподавателя Дмитрия Суслова.

В конкурсе видеозаписей обладателем диплома лауреата I степени стал студент 4 курса Виктор Базаров, класс преподавателя Вячеслава Елбаева. Выпускница колледжа 2019 года Арюна Батуева, класс преподавателя Виктории Базаровой, отмечена дипломом лауреата III степени. Выпускник колледжа 2016 года, студент Новосибирской государственной консерватории Дмитрий Барташкин, класс преподавателя Шагдара Зондуева, также получил диплом лауреата III степени. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.
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