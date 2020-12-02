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В Бурятии сохранится необычно тёплая погода

В Бурятии сохранится необычно тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по прогнозу, в Бурятии сохранится небывало тёплая для этого времени года погода.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 3 декабря, по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, по Прибайкалью -6,-11, днём -4,-9, местами -13,-18 градусов.

В пятницу, 4 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -25,-30, по Прибайкалью до -7,-12, днём -8,-13, местами -14,-19, по южному Прибайкалью -4,-9 градусов.

В субботу, 5 декабря, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -18,-23, местами -27,-32, по Прибайкалью и северу местами -10,-15, днём -6,-12, местами -14,-19 градусов.

В прошлом году в это время было заметно холоднее. Дневные температуры в Улан-Удэ достигали -22 градусов, по районам было до -40 градусов

прогноз погоды
 
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