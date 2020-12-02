Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»

Объявлен короткий список номинантов на премию имени В.К. Арсеньева
Появился список «финалистов» общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Его огласили 30 ноября. В список вошли 9 произведений по трём номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». На соискание премии претендуют три романа, три повести, а также три произведения для детей, сообщает оргкомитет .
В «шорт-лист» в номинации «Короткая проза» вошло произведение бурятского писателя Константина Сонголова «Если бы карма». Также на победу в конкурсе в этой номинации претендует забайкальский автор Елена Чубенко с книгой «Солнцем поцелованные», по которой был фильм, и хабаровский журналист Станислав Глухов с книгой «Умальта».
- В этом году я попал в жюри премии Арсеньева, и только что проголосовал за победителей, выбирая в трёх номинациях одного из трёх соискателей. Это ужасная работа, в будущем я постараюсь избегнуть статуса судьи своих коллег. Все книги короткого списка премии превосходны. Все достойны опубликования «на материке» и широкой известности, — поделился мнением о финалистах премии член жюри Андрей Рубанов.
- Из «взрослых» авторов читала до премии только Сонголова. Со всеми текстами я уже ознакомилась. Могу сказать, многие из них подарили мне то, что я жду, когда принимаюсь читать новую книгу — удивление. Есть по-настоящему талантливые и интересные работы, — рассказала член жюри Анастасия Строкина.
Трёх победителей из 9 финалистов назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Каждый из них получит по 500 тысяч рублей.
Напомним, что приём заявок на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева начался 1 февраля 2020 года, а закончился 30 июля. Длинный список финалистов огласили 30 сентября: в него попали 3 писателя Бурятии из 6 подавших заявки. «Пузыри жизни» автора Андрея Игумнова были отобраны в номинацию «Длинная проза», «Конский хвост» Александра Эрдынеева и «Если бы карма» Константина Сонголова – в «Короткую прозу».
Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»
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