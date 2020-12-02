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Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»

Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»
Общество,  Фото:pixabay.com
Объявлен короткий список номинантов на премию имени В.К. Арсеньева

Появился список «финалистов» общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Его огласили 30 ноября. В список вошли 9 произведений по трём номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». На соискание премии претендуют три романа, три повести, а также три произведения для детей, сообщает оргкомитет .

В «шорт-лист» в номинации «Короткая проза» вошло произведение бурятского писателя Константина Сонголова «Если бы карма». Также на победу в конкурсе в этой номинации претендует забайкальский автор Елена Чубенко с книгой «Солнцем поцелованные», по которой был фильм, и хабаровский журналист Станислав Глухов с книгой «Умальта».

- В этом году я попал в жюри премии Арсеньева, и только что проголосовал за победителей, выбирая в трёх номинациях одного из трёх соискателей. Это ужасная работа, в будущем я постараюсь избегнуть статуса судьи своих коллег. Все книги короткого списка премии превосходны. Все достойны опубликования «на материке» и широкой известности, — поделился мнением о финалистах премии член жюри Андрей Рубанов.

- Из «взрослых» авторов читала до премии только Сонголова. Со всеми текстами я уже ознакомилась. Могу сказать, многие из них подарили мне то, что я жду, когда принимаюсь читать новую книгу — удивление. Есть по-настоящему талантливые и интересные работы, — рассказала член жюри Анастасия Строкина.

Трёх победителей из 9 финалистов назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Каждый из них получит по 500 тысяч рублей.

Напомним, что приём заявок на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева начался 1 февраля 2020 года, а закончился 30 июля. Длинный список финалистов огласили 30 сентября: в него попали 3 писателя Бурятии из 6 подавших заявки. «Пузыри жизни» автора Андрея Игумнова были отобраны в номинацию «Длинная проза», «Конский хвост» Александра Эрдынеева и «Если бы карма» Константина Сонголова – в «Короткую прозу».
Бурятия литература премия
 
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