Сроки открытия зависят от погоды
51 ледовая переправа в 19 муниципальных образованиях Иркутской области запланирована к открытию и эксплуатации этой зимой. Из них 14 - областного значения, которые будут оборудоваться и обслуживаться силами дорожной службы Иркутской области, и 37 - муниципального значения. Наибольшее количество запланированных к открытию ледовых переправ находится в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.
- В первой декаде декабря возможно освидетельствование первых ледовых переправ в северных районах области, в том числе в Казачинско-Ленском районе через реки Кутима, Домугда и Моголь. Стоит напомнить, что сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от складывающихся погодных условий, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Для предотвращения происшествий и гибели людей необходимо соблюдать требования к организации и эксплуатации ледовых переправ.
В Иркутской области откроется 51 ледовая переправа
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