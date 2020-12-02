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В Иркутской области откроется 51 ледовая переправа

В Иркутской области откроется 51 ледовая переправа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сроки открытия зависят от погоды

51 ледовая переправа в 19 муниципальных образованиях Иркутской области запланирована к открытию и эксплуатации этой зимой. Из них 14 - областного значения, которые будут оборудоваться и обслуживаться силами дорожной службы Иркутской области, и 37 - муниципального значения. Наибольшее количество запланированных к открытию ледовых переправ находится в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

- В первой декаде декабря возможно освидетельствование первых ледовых переправ в северных районах области, в том числе в Казачинско-Ленском районе через реки Кутима, Домугда и Моголь. Стоит напомнить, что сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от складывающихся погодных условий, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Для предотвращения происшествий и гибели людей необходимо соблюдать требования к организации и эксплуатации ледовых переправ.

Ледовые переправы
 
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