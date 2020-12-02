В Улан-Удэ возмущаются «дизайнерской порнографией»

Лидер бурятского «Яблока» считает, что на уровне оформления Улан-Удэ застрял в 90-х
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» (она же известная певица Сабрино Амо) Наталья Семёнова подняла проблему отсутствия дизайнерского единоначалия в Улан-Удэ. Нагромождение вывесок, оформленных владельцами как вздумается, Семёнова назвала «дизайнерско-оформительским бедламом города». Также она добавила, что зачастую за вывесками не видно табличек с названиями улиц и номерами домов.
- Во время проезда по городу создаётся стойкое ощущение, что ты находишься где-то на индустриальной окраине Москвы или другого крупного города, сосредоточившей в себе балаган торгашни, низкокачественной жрачки, бухла, всевозможных ломбардов и мошеннических контор по отъему денег у населения. И все это происходит в 90-е годы, - написала Наталья Семёнова на своей странице.
Оформлению Улан-Удэ она дала ещё одно сравнение – «цирк уродства».
- Летом мы действительно не замечали этого цирка уродства, т.к. кое-где его деревья листиками прикрывали, цветы облагораживал многое. А с наступлением холодов, вся оформительская блевота пролилась прямо нам в глаза. Это ли стиль города – столицы республики, которая должна привлекать к себе туристов?! Любителям экстремального туризма во времени, может понравиться. В большинстве нормальных городов такая безвкусица только на окраинах, куда съезжается вся область для тотального закупа, торговли барахлом и уголовного промысла. Более-менее чистым от дизайнерской порнографии остаётся пока площадь Советов, но и туда проникают «мастера», - поделилась мнением лидер бурятского «Яблока».
Семёнова просит привести оформление фасадов зданий к одному стилистическому решению.
- А ведь в городе есть театры, музеи, художественные мастерские, филармония (вывеска которой напоминает плакат для проверки зрения), университеты. Но все это утонуло в каловых массах креативного недоразумения, воплощенного в низкосортной наружной рекламе, - добавила она.
В комментариях отметился юрист, бывший зампредседателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ Николай Васюткин.
- Скоро новые правила будут утверждать. И там бизнес уже завоет. Архитектуре проще сказать нет, чем вывески согласовывать, - поделился он.
Как сообщал «Байкал-Daily», пару лет назад власти Улан-Удэ признавали, что «городская среда визуально захламлена». Был утверждён порядок согласования эскизного проекта размещения информационных конструкций, и планировалось взяться за проблему с разномастными вывесками.
В Улан-Удэ возмущаются «дизайнерской порнографией»
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