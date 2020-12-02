Бурятский Сагаан Yбгэн принял участие в фестивале в Якутии

Кроме Белого старца, на международном виртуальном мосте собрались Санта Клаус, Дед Мороз и другие хранители Холода



1 декабря национальный музей Бурятии принял участие в международном виртуальном мосте «Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold» (Чысхаан и К*=Хранители мирового холода») в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Основная идея мероприятия: «Сберечь Холод, его силу и красоту и сохранить культурный код народов, рождённых на снегу и предназначенных быть хранителями мирового холода».



Бурятия представила видеопроект «Сагаан Yбгэн – бухы дэлхэйн ажа амидаралай нангин хамгаалагша» (Белый Старец – покровитель всего живого на земле). В проекте сотрудник нацмузея Буда Ангархаев рассказал о Сагаан Yбгэне, как о главном зимнем персонаже, волшебнике, которого можно встретить в самый главный бурятский праздник – Сагаалган. Также было рассказано о том, что для бурят красота и сила холода отождествляется с красотой и могуществом озера Байкал. Буряты считают озеро своей колыбелью, священным и божественным предком. Было отмечено, что важно сохранять уникальное природное наследие, традиционный образ жизни, который сформирован на основе обычаев, обрядов и культов почитания природы и окружающей среды.



В виртуальном мосту приняли участие Чысхаан, Санта Клаус, Дед Мороз из Великого Устюга, Мунь Калса, Ямал Ири и талантливые энтузиасты-единомышленники из российских регионов: Чукотки, Камчатки, Якутии, Таймыра, Ямала, Нарьян-Мара, Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурга, Алтая, Тувы, Финляндии, Аляски, Дании, Исландии, Польши, Японии и Монголии. Всего было показано 37 представлений.



Также приняли участие якутский министр Арктики Владимир Черноградский, и.о. директора Северного форума Владимир Васильев, заведующая научного центра изучения Арктики Галина Гурьянова, доктор культурологии Татьяна Ляпкина, доцент Горно-Алтайского госуниверситета Майя Чочкина, доктор искусствоведения Ангелина Лукина, президент Российской культурной миссии в Дании Ирина Бйорно. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея Бурятии.

