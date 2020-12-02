Водителей проверяли на соблюдение скоростного режима
В Селенгинском районе сотрудники ОГИБДД совместно с межрегиональным управлением государственного автотранспортного дорожного надзора провели профилактическое мероприятие «Скорость». Полицейские проверили водителей на предмет соблюдения скоростного режима, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате мероприятия автоинспекторы выявили четыре факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ.
Кроме того, со всеми автомобилистами проведены профилактические беседы о необходимости выбора безопасной скорости движения.
- Необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа местности и в обязательном порядке обращать внимание на дорожные знаки - чтобы вовремя снизить скорость и избежать аварийной ситуации, - подчеркнули сотрудники полиции.
В Бурятии во время рейда «Скорость» поймали нарушителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водителей проверяли на соблюдение скоростного режима
Добровольцы поднимают мусор со дна, не имея водолазного снаряжения
Для пациентов записали видеоэкскурсию
Помощь оказала детский омбудсмен
Ключи получили больше 100 семей полицейских
Обиженный мужчина дошёл до Верховного суда Бурятии
Скоро озеро превратится в мощный «магнит» для фотографов и поклонников необычных прогулок
Пожар произошёл в производственном здании
Зверев включился в конкурс «Вкусы России»
Проект называется «Золотой цветок»
Часть автолюбителей республики против налога на роскошь для владельцев автомобилей
Выздоровело от ковида за сутки намного больше человек, чем заразилось
Руководителю местной администрации внесено представление
Работодателя оштрафовали за нарушение
Прокуратура выявила нарушения