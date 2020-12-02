В Бурятии во время рейда «Скорость» поймали нарушителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водителей проверяли на соблюдение скоростного режима



В Селенгинском районе сотрудники ОГИБДД совместно с межрегиональным управлением государственного автотранспортного дорожного надзора провели профилактическое мероприятие «Скорость». Полицейские проверили водителей на предмет соблюдения скоростного режима, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате мероприятия автоинспекторы выявили четыре факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ.



Кроме того, со всеми автомобилистами проведены профилактические беседы о необходимости выбора безопасной скорости движения.



- Необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа местности и в обязательном порядке обращать внимание на дорожные знаки - чтобы вовремя снизить скорость и избежать аварийной ситуации, - подчеркнули сотрудники полиции.







