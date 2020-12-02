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В Бурятии во время рейда «Скорость» поймали нарушителей

В Бурятии во время рейда «Скорость» поймали нарушителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителей проверяли на соблюдение скоростного режима

В Селенгинском районе сотрудники ОГИБДД совместно с межрегиональным управлением государственного автотранспортного дорожного надзора провели профилактическое мероприятие «Скорость». Полицейские проверили водителей на предмет соблюдения скоростного режима, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате мероприятия автоинспекторы выявили четыре факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ.

Кроме того, со всеми автомобилистами проведены профилактические беседы о необходимости выбора безопасной скорости движения.

- Необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа местности и в обязательном порядке обращать внимание на дорожные знаки - чтобы вовремя снизить скорость и избежать аварийной ситуации, - подчеркнули сотрудники полиции.



ГИБДД водители
 
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