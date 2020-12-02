В Улан-Удэ показали гордость онкополиклиники

Для пациентов записали видеоэкскурсию
Медики провели видеоэкскурсию по поликлинике Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. В ходе экскурсии показаны новейшее оборудование, палаты и многое другое.
Видео опубликовали в аккаунте республиканского министерства здравоохранения. Врачи рассказали, как проходит приём в условиях пандемии.
- Наша поликлиника в условиях ковида продолжает работать в том же режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Все наши пациенты проходят через санпропускник, с обязательным измерением температуры тела, пульсоксиметрии и обработки рук, - рассказала в начале экскурсии заведующая поликлиникой, онкогинеколог Дарима Аюшина.
Одним из первых был показан кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ). В поликлинике работает пять врачей УЗИ. Также показали оборудование, которое поступило в медорганизацию по нацпроекту. Кроме того, ведущей экскурсии здесь провели исследование щитовидной железы.
Затем продемонстрировали кабинет МРТ-диагностики. О своём отделении рассказал заведующий, главный внештатный рентгенолог республики Владимир Ханеев.
- У нас установлен современный магнитно-резонансный томограф компании «Сименс». Проводим все виды исследований. За день проводим порядка 16-18 исследований, большая часть исследований с контрастным усилением, - сказал Владимир Ханеев.
Зачем Дарима Аюшина показала помещение, в котором установят два тяжёлых оборудования: компьютерный томограф и аппарат МРТ. После экскурсия продолжилась в лаборатории, где изготавливаются все анализы. В отделе общих клинических исследований похвастались новым оборудованием, которое поступило в октябре. Оно заметно облегчило работу лаборантов, сократив время исследования.
- Анализатор осадка мочи, полностью автоматизированный. В совокупности с нашим до этого биохимическим автоматизированным анализатором мочи у нас воедино объединился в мочевую станцию, которая производит анализы без проб подготовки. До момента получения результата — это буквально 10 минут, - рассказала заведующая лабораторией Елена Баяндуева.
В диагностической эндоскопии показали свою «гордость» - шкаф, в котором стерилизуют эндоскопы.
- Вот этот шкаф является стерильным, здесь принудительно происходит вентиляция стерильного воздуха через внутренние каналы эндоскопов и наружные. Так ещё, конечно, есть целая система эпидемиологической безопасности, но вот этот шкаф – наша особая гордость, - заведующая отделением Лидия Николаева.
Дарима Аюшина сообщила, что на сегодня в связи с эпидситуацией нет очереди на запись к врачам. Люди с направлением к специалистам проходят его в день обращения.
Также на видео показали несколько кабинетов специалистов, которые также продемонстрировали современное оборудование.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее медики показали работу ковидного роддома, также проведя видеоэкскурсию.
В Улан-Удэ показали гордость онкополиклиники
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