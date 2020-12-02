В Бурятии выбрали лучшие мужские вокально-хоровые коллективы

Названы итоги конкурса «Поют мужчины Бурятии»



Мужские вокально-хоровые коллективы Бурятии приняли участие в I республиканском конкурсе «Поют мужчины Бурятии», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. В жюри мероприятия вошли деятели культуры и искусства республики: Вилия Агалова, Мэдэгма Доржиева, Валентина Богданова и Александр Саможапов.



В трёх номинациях конкурса были присуждены призовые места.



Номинация «Дети от 6 до 13 лет»

Лауреат 1 степени – дуэт братьев Цыренжаповых, г. Улан-Удэ, руководитель Цыренжапова Эренжид;

Лауреат 2 степени – дуэт «РиД», центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», с. Тугнуй Мухоршибирского района, руководитель Паламдоржиева Оюна;

Лауреат 3 степени – детский ансамбль «Дылачакан», государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», руководитель Санжиев Алексей;

Специальный денежный приз вручен школьному ансамблю «Сарата уул», Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, Джидинский район, руководитель - Сосорова Анжелика.



Номинация «Юноши от 14 до 17 лет»

Подарочные сертификаты вручены хору «Парни Гурульбы» Гурульбинской школы (п. Гурульба, Иволгинский район, руководитель Федотов Иван) и коллективу Цолгинского дома культуры Мухоршибирского района (руководитель Дарамбазар Баярмаа).



Номинация «Взрослые от 18 лет и старше»

Лауреат 1 степени в номинации «Народный мужской ансамбль» – вокальная мужская группа Забайкальского народного хора «Семейские янтари», ЦКиД г. Улан-Удэ, руководитель Рещиков Николай;

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный мужской ансамбль» – трио «Третий регион», г. Улан-Удэ, руководитель Байбородин Георгий;

Лауреат 2 степени в номинации «Народный мужской ансамбль» – народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», культурно-досуговый центр, Тарбагатайский район, руководитель Чебунина Галина;

Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный мужской ансамбль» – народный ансамбль «Алтан Булаг», БГСХА им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ, руководитель Бадмаев Гомбо;

Лауреат 3 степени в номинации «Народный мужской ансамбль» – Тувинский мужской вокальный ансамбль «Салгал», БГСХА им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ, руководитель Лхасаранова Аида;

Лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный мужской ансамбль» – вокальная группа «Гармония», РКДЦ «Гармония», Джидинский район, руководитель Дунаев Евгений.



Финалисты конкурса:

Вокальный ансамбль «Оюна», центр развития ребенка «Оюна» №86 – детский сад, г. Улан-Удэ, руководитель Нагуслаева Вероника;

Народный фольклорный ансамбль «Черёмушки» Джидинский район, руководитель Федосеев Юрий;

Дуэт «Уетэн», Кижингинский район, руководитель Шойдоков Баяр;

Трио «Добрыня», МИКДЦ п. Онохой, Заиграевский район, руководитель Филиппова Елена;

Мужская группа «Виртуозы Доверия», Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», руководитель Разуваев Николай Гурьянович;

Ансамбль русской песни «Русичи», Районный Дом культуры, Кабанский район, руководитель Позднякова Анастасия, хореограф Золотарев Максим;

Мужской дуэт, п. Усть-Эгита, Еравнинский район;

Ансамбль народного шлягера «Межа», культурно-досуговый центр, Тарбагатайский район, руководитель Пластинин Михаил;

Мужской хоровой коллектив «Мелодия горцев», культурно-досуговый и методический центр, Курумканский район, руководитель Гармаева Виктория;

Мужской вокальный ансамбль «Фантазёры», районный дом культуры, Бичурский район, руководитель Перелыгина Полина.



Все призёры и участники конкурса получат денежные призы и дипломы конкурса. Общий призовой фонд конкурса составил 170 тысяч рублей.



Премьера гала-концерта конкурса «Поют мужчины Бурятии» состоялась на телеканале «АТВ». В программу вошли видеозаписи конкурсных выступлений победителей и призёров. Гала-концерт (0+) также можно увидеть на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия», сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

