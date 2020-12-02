В Иркутске построили 12-этажный дом для полицейских

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ключи получили больше 100 семей полицейских



1 декабря в Иркутске состоялась передача ключей сотрудникам ОВД от новых квартир. Для полицейских построили 12-этажный дом, в котором будут проживать 108 семей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Жилой фонд построен для полицейских, несущих службу в Иркутске. В основном это участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, уголовного розыска, следователи. Помимо них, в ближайшее время новоселье отпразднуют коллеги из Восточно-Сибирского окружного управления материально-технического снабжения, Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте, а также Восточно-Сибирского института МВД России.



Сейчас семьи сотрудников с детьми осматривают жилплощадь, обсуждают детали планируемого обустройства и скорого переезда.



Квартиры будут находиться в служебном пользовании. Их общая площадь составляет порядка 6,4 тысяч квадратных метров. Внутри каждого помещения проведена так называемая чистовая отделка: постелен линолеум, поклеены обои, установлена сантехника, приборы учета, а также электроплита.



Ранее аналогичный жилой дом на 111 квартир в Иркутске был возведён в 2018 году.



