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В Иркутске построили 12-этажный дом для полицейских

В Иркутске построили 12-этажный дом для полицейских
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ключи получили больше 100 семей полицейских

1 декабря в Иркутске состоялась передача ключей сотрудникам ОВД от новых квартир. Для полицейских построили 12-этажный дом, в котором будут проживать 108 семей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Жилой фонд построен для полицейских, несущих службу в Иркутске. В основном это участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, уголовного розыска, следователи. Помимо них, в ближайшее время новоселье отпразднуют коллеги из Восточно-Сибирского окружного управления материально-технического снабжения, Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте, а также Восточно-Сибирского института МВД России.

Сейчас семьи сотрудников с детьми осматривают жилплощадь, обсуждают детали планируемого обустройства и скорого переезда.

Квартиры будут находиться в служебном пользовании. Их общая площадь составляет порядка 6,4 тысяч квадратных метров. Внутри каждого помещения проведена так называемая чистовая отделка: постелен линолеум, поклеены обои, установлена сантехника, приборы учета, а также электроплита.

Ранее аналогичный жилой дом на 111 квартир в Иркутске был возведён в 2018 году.

полиция жилье
 
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