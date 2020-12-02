В Бурятии мужчина пытался отсудить собаку у бывшей девушки

Обиженный мужчина дошёл до Верховного суда Бурятии



На уроженку Бурятии подал в суд её бывший молодой человек. Он обратился в суд с просьбой истребовать из незаконного владения ответчицы сотовый телефон и собаку породы йоркширский терьер.



Мужчина рассказал, что проживал с бывшей девушкой в арендованной квартире в Москве. Они решили расстаться, и однажды, приехав, он обнаружил, что подруга съехала из квартиры, забрав с собой дорогой телефон и собачку. Поскольку на звонки девушка не отвечала, он обратился с заявлением в ОМВД России по району Печатники Москвы с заявлением о краже его имущества.



В марте 2020 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе говорилось, что телефон и собаку мужчина сам подарил девушке.



Районный суд в Бурятии также отказал в иске со ссылкой на отсутствие доказательств о том, что девушка незаконно владеет спорным имуществом.



Но мужчина не остановился на этом - обжаловал решение в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы, указав, что дарение может быть совершено устно.



- По делу об истребовании имущества из чужого незаконного владения юридически значимой и подлежащей доказыванию является одновременная совокупность следующих обстоятельств: наличие у истца права собственности на спорное имущество, а также незаконность владения этим имуществом ответчиком. В случае недоказанности одного из перечисленных обстоятельств иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворен быть не может, - объяснили в Верховном суде Бурятии.



Суду мужчина доказательства незаконного владения девушкой спорного имущества не представил.



При этом, уроженка Бурятии представила товарный чек на телефон, метрику щенка породы йоркширский терьер, документы из ветеринарной клиники «ИВМ» о прохождении УЗИ 7 июня 2020 года, о приёме 26 мая 2020 года, квитанцию об оплате ветеринарных услуг от 26 мая 2020 года, с указанием сведений о владелице.



Кроме того, это подтвердили и свидетели, опрошенные на суде.



Верховный суд пришёл к выводу о том, что ни телефон, ни собачка не могут быть истребованы у девушки, владеющей ими на законных основаниях.

