Специалисты рассказали, когда Байкал покроется льдом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Скоро озеро превратится в мощный «магнит» для фотографов и поклонников необычных прогулок



Наступление декабря ознаменует вступление зимы в свои законные права. Однако Байкал живёт по своим сезонам. Сейчас озеро ещё не замёрзло. Прочным льдом оно укрывается лишь в январе-феврале, а пока лишь готовится к этому в своих заливах и устьях небольших рек, рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Например, в долине Анги, на протяжении нескольких сотен метров перед её впадением в Байкал, лёд уже достиг толщины в 20 сантиметров и более. На свободных от замёрзших водорослей участках реки можно наблюдать ровную глянцевую поверхность с красивыми пузырьками.



В Тутайском заливе открытой воды уже нет, при этом ближе к створу (выходу в пролив) лёд ещё весьма ненадёжен. А в проливе Ольхонские ворота можно заметить светлые пятна колотого льда, который смог образоваться, но на месте не устоял: его разбило волнами и носит осколки по Байкалу.



- До того момента, как озеро превратится в мощный «магнит» для фотографов-охотников за хрустальной красотой байкальского льда и поклонников необычных прогулок, остаются считанные недели. Желающим побывать в проливе Малое Море, в ледяных гротах острова Ольхон не стоит забывать: эта акватория – часть Прибайкальского национального парка и требует разрешения на посещение. На особо охраняемой природной территории необходимо соблюдать чистоту, - отмечают в «Заповедном Прибайкалье».

