В фойе Бурятского драмтеатра устроили перфоманс

Проект называется «Золотой цветок»



В театре бурятской драмы спрошла сдача перформанса «Алтан Сэсэг» («Золотой цветок»). Это совместный проект Бурятского академического театра драмы и региональной общественной организации «Байкальский культурный форум», сообщили в пресс-службе театра.



Перформанс «Алтан Сэсэг» («Золотой цветок») создан на средства гранта по поддержке молодой режиссуры Российского фонда культуры.



Показ перформанса прошёл не на сцене, а на импровизированной площадке - в фойе Буряад театра. За основу взята философская сказка «Алтан Сэсэг Хүлтүүг хоёр», написанная Сойжин Жамбаловой. Это история о «вечной любви и вечной разлуке» одуванчика Алтан Сэсэг и ветра по имени Култук.



Можно ли остановить время? И есть ли на свете что-то вечное? Невидимые создатели пишут историю нашей жизни на стенах юрты-вселенной… И ответы на извечные вопросы постепенно вырисовываются в музыкально-художественном пространстве, созданном в перформансе «Алтан Сэсэг». У этой истории нет начала и нет конца, поэтому каждый может придумать и дофантазировать свой финал.



Режиссёром перформанса выступила Сойжин Жамбалова, художником Ольга Богатищева (Москва), режиссёром по пластике Игорь Григурко. Музыку написал Дахалэ Жамбалов, перевод на бурятский язык сделала Надежда Мунконова, заслуженная артистка Бурятии. Руководитель проекта – Давид Дондупов ( РОО «Байкальский культурный форум»).



В перформансе задействованы артисты: Солбон Ендонов, Ольга Ранжилова–Ломбоева, Надежда Мунконова, Рая Бадмаева , Дахалэ Жамбалов, Ада Ошорова, Зоригто Цыбендоржиев.



Перформанс «Алтан Сэсэг» подразумевает «кочевой», мобильный формат. В будущем представление для детей и взрослых можно будет показывать в любом приспособленном помещении на 20-50 человек.



Сдача «Алтан Сэсэг» прошла без зрителя. Перформанс будет адаптирован под онлайн-формат и представлен в ближайшем будущем после онлайн-открытия Буряад театра.



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