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Жители Бурятии рассказали, какие авто считают роскошью

Жители Бурятии рассказали, какие авто считают роскошью
Общество,  Фото:pixabay.com
Часть автолюбителей республики против налога на роскошь для владельцев автомобилей

В список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь (дороже 3 млн рублей) попадает всё больше моделей «народных марок». Например, в 2020 году минпромторг впервые включил машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Автомобильный сайт Дром поинтересовался у россиян «Какие авто надо облагать налогом на роскошь?» В опросе приняло участие больше 18 тысяч людей со всей страны. По его результатам в Бурятии 28% жителей выбрали вариант «5 млн», за «10 млн» проголосовали 15,5%. Таким образом, повысить порог «роскошных» автомобилей хочет 46,5% жителей Бурятии. При этом 17,7% автолюбителей считает, что такого налога не должно быть изначально.

Согласны с существующей планкой минпромторга в «3 млн» рублей 17,7% респондентов из Бурятии. За вариант «2 млн» проголосовали 9,5%, «1,5 млн» – 4,3%, «от 1 млн» – 7,3%. Таким образом, за повышение налога и для машин подешевле высказались 21% опрошенных.

«В нынешних реалиях, при составлении списков, цену авто надо в долларах указывать. Через пару лет 5 миллионов рублей вполне может стоить, например Nissan Qashqai. Которого роскошью пока называть не стоит», – поделился один из участников опроса, чей комментарий одобрило больше 1200 человек.

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в Российской Федерации с 2014 года, напоминает РИА Новости. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.

ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей не старше пяти лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей и не старше десяти лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет, придется заплатить тройную сумму налога.
автомобили налоги
 
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