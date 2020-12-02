Руководителю местной администрации внесено представление
В Баунтовском районе Бурятии нарушали закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе прокурорской проверки выявлено, что объекты электроснабжения, используемые для подачи электрической энергии населению, 230 метров линий электропередач, трансформаторная подстанция, не имеют собственника.
Это отрицательно сказывается на надёжности и безопасности в сфере электроэнергетики, создаёт угрозу возникновения аварийных ситуаций.
Главе-руководителю местной администрации Баунтовского эвенкийского района внесено представление, которое удовлетворено. Администрацией проводится работа по постановке на учёт указанного имущества, в бюджет района на 2021 год заложены деньги на реализацию этих мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии нашли бесхозные ЛЭП и трансформаторную подстанцию
Общество, Фото:
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