Работодателя оштрафовали за нарушение
В Хоринском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являются строительные работы, нарушило трудовое законодательство.
- Работодатель допустил к работе гражданина в отсутствие заключённого с ним трудового договора. Мужчина выполнял обязанности по должности разнорабочего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс представление руководителю общества, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении организации возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Юридическому лицу назначен штраф.
В Бурятии разнорабочий трудился без договора
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