В Бурятии разнорабочий трудился без договора

Работодателя оштрафовали за нарушение



В Хоринском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являются строительные работы, нарушило трудовое законодательство.



- Работодатель допустил к работе гражданина в отсутствие заключённого с ним трудового договора. Мужчина выполнял обязанности по должности разнорабочего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района внёс представление руководителю общества, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении организации возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Юридическому лицу назначен штраф.

