Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии нарушали закон о деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.
Установлено, что на двух лес приёмных пунктах не было в наличии книги учёта принятой и отгруженной древесины, свидетельства о постановке пункта на учёт, документа, подтверждающего постановку земельного участка на кадастровый учёт. Отсутствовал локальный нормативный акт о назначении работника, ответственного за исполнение требований данного закона. На информационных вывесках пунктов не было необходимых реквизитов.
В отношении владельцев пунктов возбуждены административные дела. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии оштрафовали владельцев пунктов приёма и отгрузки древесины
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