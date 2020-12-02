В Бурятии оштрафовали владельцев пунктов приёма и отгрузки древесины

Прокуратура выявила нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии нарушали закон о деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.



Установлено, что на двух лес приёмных пунктах не было в наличии книги учёта принятой и отгруженной древесины, свидетельства о постановке пункта на учёт, документа, подтверждающего постановку земельного участка на кадастровый учёт. Отсутствовал локальный нормативный акт о назначении работника, ответственного за исполнение требований данного закона. На информационных вывесках пунктов не было необходимых реквизитов.



В отношении владельцев пунктов возбуждены административные дела. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

