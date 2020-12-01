Нарушителя выявили во время рейда
В сентябре во время рейда сотрудники Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора выявили водителя, который перевозил пассажиров без маски.
Железнодорожный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует повсеместный масочный режим.
За соблюдением масочного режима следят мобильные группы. Штрафы грозят водителям также и за пассажиров без масок.
В Бурятии оштрафовали водителя без маски
Общество, Фото:
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