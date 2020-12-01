Затраты на обслуживание автобусов и так превышают доходы
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отрицательно ответил на предложение добавить автобусов на маршрут №135 «Банзарова – Звёздный». Ответ опубликован на странице мэра в Instagram.
В будни на маршруте работает три автобуса: два ЛиАЗа и один ПАЗ. В субботу – два ЛиАЗа, в воскресенье – один. Вместимость ЛиАЗ – 110 пассажиров.
- Мониторинг пассажиропотока показал, что наполняемость автобусов в пиковые часы составляет 70% (75-80 человек), в остальное время – до 40%. Это самый протяжённый городской маршрут – 36 км. Затраты на обслуживание и так превышают доходы от перевозок пассажиров. Дополнительные автобусы приведут к наращиванию убытков МУП «Городские маршруты», - говорится в ответе.
Поэтому, поясняется в сообщении, пока запускать их не планируется.
В Улан-Удэ не будут добавлять автобусы на самый длинный маршрут
Общество, Фото:
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