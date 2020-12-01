Зато в рейтинг попала Чита
Улан-Удэ не попал в рейтинг городов по просмотру голубых огоньков.
По данным федерального социологического опроса, проведенного в ноябре 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, телевизионные выступления эстрадных звёзд в новогоднюю ночь смотрят 56% россиян.
Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: скажите, в новогоднюю ночь вы смотрите телевизор? Что вы предпочитаете смотреть по телевизору в новогоднюю ночь? Вы смотрите выступление эстрадных звезд (голубые огоньки)?
Рейтинг городов по просмотру выступлений эстрадных звёзд в новогоднюю ночь: Саратов (1), Иваново (2), Пермь (3), Саранск (4), Чита (5), Воронеж (6), Омск (7), Уфа (8), Челябинск (9), Брянск (10), Белгород (11), Нижний Новгород (12), Тамбов (13), Ростов-на-Дону (14), Красноярск (15), Владивосток (16), Самара (17), Волгоград (18), Симферополь (19), Казань (20), Санкт-Петербург (21), Екатеринбург (22), Краснодар (23), Новосибирск (24) и Москва (25).
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по результатам опроса 86% россиян смотрят телевизор в новогоднюю ночь, а выступления эстрадных звёзд (голубые огоньки) смотрят из них 56%.
Эксперт отметил, что 97% россиян, указавших, что смотрят в новогоднюю ночь телевизор, смотрят обращение президента, 56% смотрят выступления эстрадных звёзд, 39% опрошенных художественные фильмы и 5% прочие развлекательные программы.
Улан-удэнцы не попали в число любителей голубых огоньков
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