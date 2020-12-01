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Бурятские борцы сфотографировались с дагестанскими

Бурятские борцы сфотографировались с дагестанскими
Общество,  Фото:bogomoev_team
Сборы проходят в Крыму

В паблике bogomoev_team появились фотографии со сборов борцов сборной России, проходящих в Крыму. Бурятские борцы Александр Богомоев и Жаргал Дамдинов сфотографировались с дважды чемпионом Европы Зауром Угуевым и чемпионом мира-2019 Гаджимурадом Рашидовым.

- Ребята, замарались! Ваш черед покорять мировой пьедестал, удачи! – пожелал пользователь в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily», Жаргал Дамдинов завоевал бронзу чемпионата России-2020, прошедшего в октябре.



спорт вольная борьба
 
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