Сборы проходят в Крыму
В паблике bogomoev_team появились фотографии со сборов борцов сборной России, проходящих в Крыму. Бурятские борцы Александр Богомоев и Жаргал Дамдинов сфотографировались с дважды чемпионом Европы Зауром Угуевым и чемпионом мира-2019 Гаджимурадом Рашидовым.
- Ребята, замарались! Ваш черед покорять мировой пьедестал, удачи! – пожелал пользователь в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», Жаргал Дамдинов завоевал бронзу чемпионата России-2020, прошедшего в октябре.
Бурятские борцы сфотографировались с дагестанскими
Общество, Фото:
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