В Иркутске стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление

Результаты смотра объявят 30 декабря



В Иркутске с 1 по 20 декабря проходит смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2021 года». Об этом рассказали в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.



Участниками конкурса могут стать объекты розничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания, которые осуществляют деятельность на территории Иркутска. Итоги смотра-конкурса объявят 30 декабря.



Победителей определят в семи номинациях:

– «Лучшее праздничное оформление торгового центра»;

– «Лучшее праздничное оформление стационарного магазина у дома»;

– «Лучшее праздничное оформление супермаркета, универсама»;

– «Лучшее праздничное оформление предприятия общественного питания»;

– «Лучшее праздничное оформление предприятия бытового обслуживания»;

– «Лучшее праздничное оформление нестационарного торгового объекта»;

– «Лучшее праздничное оформление цветочного магазина».



При выявлении лучших объектов будут учитывать оформление в новогодней тематике фасада здания, витрин и входных групп, торговых залов и торговых рядов; наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка тематических малых архитектурных форм – ледяных фигур и объемных скульптур); использование в оформлении стилеобразующих элементов, утверждённой концепции праздничного оформления города Иркутска, размещённой на официальном сайте администрации Иркутска; наличие условий для доступности объекта всем группам населения; дизайн форменной одежды, внешний вид обслуживающего персонала; санитарное состояние прилегающих территорий.



По вопросам участия в смотре-конкурсе можно обращаться по телефону 52-02-11, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

